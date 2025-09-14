Haberler

Kayserispor, Kaleci Deniz ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Kayserispor, Kaleci Deniz ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Süper Lig ekibi Kayserispor, Adana Demirspor'dan kaleci Deniz Dönmezer ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, genç file bekçisine başarılar diledi.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'dan kaleci Deniz ile 3 yıllık sözleşme yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, birinci transfer ve tescil döneminin son gününde kadrosuna bir isim daha kattı. Sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor'da forma giyen kaleci Deniz Dönmezer ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Deniz Dönmezer ile kulübümüz arasında 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.

17 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon mavi-lacivertli formayı 19 maçta giyerken bu sezon da 4 maçta görev almıştı.

