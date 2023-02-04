Kayserispor kaleci Bilal ile sözleşme uzattı Spor Haberleri Kayserispor Kulübü, kaleci Bilal Bayezit ile sözleşme yeniledi. Kayserispor Kulübü, kaleci Bilal Bayezit ile sözleşme yeniledi. Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, genç file bekçisi Bilal Bayezit ile sözleşme yeniledi. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, İHA muhabirine yaptığı açıklamasında Bilal Bayezit ile 3 yıllık yeni anlaşma yaptıklarını söyledi. Anlaşmaya göre; Bilal Bayezit'in sözleşmesi 2025-2026 futbol sezonu sonunda bitecek. Samet Koç, milli futbolcuları Onur Bulut ile henüz sözleşme yenilemediklerini ancak pazartesi günü somut gelişmeler olacağını dile getirdi. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor İhlas Haber Ajansı Kayserispor Samet Koç Spor Haberler

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