Kayserispor, kadrosuna 3 yeni transferi dahil etti

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transferin son gününde 7 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Kartal Kayra Yılmaz, Stephane Bahoken ve Aylton Boa Morte, Sportif Direktör Murat Duman ve Başkanvekili Nurettin Açıkalın ile birlikte Kayseri'ye geldi. Ancak, bu oyuncular bugün oynanacak olan Gaziantep FK maçında forma giyemeyecekler.