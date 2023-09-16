Kayserispor, kadrosuna 3 yeni transferi dahil etti
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transferin son gününde 7 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Kartal Kayra Yılmaz, Stephane Bahoken ve Aylton Boa Morte, Sportif Direktör Murat Duman ve Başkanvekili Nurettin Açıkalın ile birlikte Kayseri'ye geldi. Ancak, bu oyuncular bugün oynanacak olan Gaziantep FK maçında forma giyemeyecekler.
Kayserispor'un kadrosuna kattığı 3 yeni transferi dün akşam 22.00'de Kayseri'ye geldiler.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor transferin son gününde dün kadrosuna dahil ettiği 7 yeni transferin lisansını çıkarttı. Kayserispor'un kadrosuna kattığı Kartal Kayra Yılmaz, Stephane Bahoken ve Aylton Boa Morte dün akşam Sportif Direktör Murat Duman ve Başkanvekili Nurettin Açıkalın ile birlikte Kayseri'ye geldi.
Kayseri'ye gelen 3 oyuncu bugün oynanacak olan Gaziantep FK maçında forma giyemeyecekler. - KAYSERİ