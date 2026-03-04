Zecorner Kayserispor'dan kadınlara "8 Mart" jesti
Kayserispor, 9 Mart'ta oynanacak Trabzonspor maçında kadın taraftarların ücretsiz izleyebileceğini açıkladı. Kadınlar, maç için ücretsiz bilet alabilmek için Kayserispor Passo Kartı'na sahip olmalı.
Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk edeceği Trabzonspor maçını, kadın taraftarların ücretsiz izleyebileceğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kayserispor'un Trabzonspor ile 9 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin yarın satışa çıkarılacağı bildirildi.
Açıklamada, maçı takip etmek isteyen kadın taraftarların ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kuzey üst tribünden maçı ücretsiz izleyebilecekleri belirtildi.
Ayrıca kadın taraftarların ücretsiz bilet alabilmesi için Kayserispor Passo Kartı'nın olması gerektiği kaydedildi.