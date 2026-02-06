Haberler

Joshua Brenet, Kayserispor'da

Joshua Brenet, Kayserispor'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor, Livingston FC takımından 31 yaşındaki savunma oyuncusu Joshua Brenet ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Brenet, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzaladı.

Kayserispor, Livingston FC takımından Joshua Brenet ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor, Joshua Brenet'i kadrosuna kattı. Sabah saatlerinde Kayseri'ye gelen 31 yaşındaki savunma oyuncusu, önce sağlık kontrolünden geçti ve ardından kendisini 1.5 yıllığına Kayserispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Hollanda doğumlu Curaçaolu sağ bek Joshua Brenet; PSV, Hoffenheim, Twente gibi önemli kulüplerin formalarını giydi. Kariyerinde 340 resmi maça çıkan Joshua Brenet, 23 gol ve 28 asist yaptı.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Joshua Brenet ile kulübümüz arasında 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti

Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti

İddianamede dikkat çeken ifade! Cinsel kimliği böyle tanımlandı
Sosyal medyadan tanıştığı 3 çocuk babası adamı feci şekilde katletti

Cezaevinden yeni çıkan 3 çocuk babası adamı feci şekilde katletti
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Babasının izinden gidiyor! Yıldız futbolcunun oğlu Chelsea'de

Babasının izinden gidiyor! Dünya devi ile sözleşme imzaladı
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın