Kayserispor, Hollandalı futbolcu Joshua Brenet'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Curaçao asıllı Hollandalı savunma oyuncusu Joshua Brenet ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuya başarılar dilendi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Joshua Brenet ile kulübümüz arasında 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Spor
