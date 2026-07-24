Kayserispor, Jadel Katongo ile yollarını ayırdı

1'İNCİ Lig ekiplerinden Kayserispor, geçen yıl devre arasında Manchester City U21 takımından kadrosuna kattığı Jadel Katongo ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesih etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Jadel Chanda Katongo arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi, tarafların karşılıklı mutabakatı doğrultusunda anlaşmalı olarak feshedilmiştir. Jadel Chanda Katongo'ya kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, futbol kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı