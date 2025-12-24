Haberler

Kayserispor 17 maçta 16 gol attı

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, 17 haftada sadece 16 gol atarak hücumda istenilen performansı gösteremedi ve alt sıralardan kurtulmakta zorlanıyor.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 17 hafta süren Süper Lig'in ilk yarısında 16 gol attı.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, geride kalan 17 haftada hücumda istenilen performansı ortaya koyamadı. Sarı-kırmızılı ekip, oynadığı 17 karşılaşmada rakip fileleri sadece 16 kez havalandırabildi. Maç başına gol ortalaması 1'in altında kalan Kayserispor, gol yollarındaki üretkenlik sorunu nedeniyle ligde alt sıralardan kurtulmakta zorlanıyor.

Kayserispor'da golleri atan futbolcular ise şu şekilde: German Onugkha (6 gol), Benes (4 gol), Tuci (2 gol), Miguel Cardoso (2 gol), Furkan Soyalp (1 gol), Denswil (1 gol). - KAYSERİ

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

