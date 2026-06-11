İlhan Parlak, Kayserispor'da genel koordinatörlük görevine getirildi
Kayserispor, eski kaptanı İlhan Parlak ile 1 yıllık genel koordinatörlük anlaşması yaptığını duyurdu.
Kayserispor, İlhan Parlak'ın kulübün genel koordinatörlük görevine getirildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Genel Koordinatörlük görevi için eski kaptanımız İlhan Parlak ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem İlhan Parlak'a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı