İlhan Parlak, Kayserispor'da genel koordinatörlük görevine getirildi

Kayserispor, İlhan Parlak'ın kulübün genel koordinatörlük görevine getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Genel Koordinatörlük görevi için eski kaptanımız İlhan Parlak ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem İlhan Parlak'a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı