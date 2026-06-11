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İlhan Parlak, Kayserispor'da genel koordinatörlük görevine getirildi

İlhan Parlak, Kayserispor'da genel koordinatörlük görevine getirildi
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Kayserispor, eski kaptanı İlhan Parlak ile 1 yıllık genel koordinatörlük anlaşması yaptığını duyurdu.

Kayserispor, İlhan Parlak'ın kulübün genel koordinatörlük görevine getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Genel Koordinatörlük görevi için eski kaptanımız İlhan Parlak ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem İlhan Parlak'a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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