Kayserispor ile Fenerbahçe, ligde 50. kez rakip olacak

İki takım arasında daha önce oynanan 49 lig maçında sarı-lacivertliler, 31 kez kazanırken Kayserispor 8 müsabakadan galip ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın karşılaşacak Kayserispor ile Fenerbahçe, ligde 50. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 49 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, rakibini 31 kez mağlup ederken 10 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise sarı-lacivertliler karşısında 8 mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 114 gol atarken, kalesinde 55 gol gördü.

Kayseri'de 25. maç

Kayserispor ile Fenerbahçe, Kayseri'de 25. lig mücadelelerine çıkacak.

Daha önce burada oynanan 24 müsabakada Fenerbahçe 12 galibiyet elde ederken, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 43 gol atarken, ev sahibi ekip 25 kez sevindi.

Tarihe geçen sonuçlar

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda cezası nedeniyle rakibiyle İzmir'de yaptığı maçı 8-1, 2004-2005 sezonunda İstanbul'daki müsabakayı da 7-0 kazanarak lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

İki ekip arasında geçen sezon Kayseri'de oynanan karşılaşmada da 8 gol atılmış, Fenerbahçe mücadeleden 6-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Bu arada iki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 4-1 kazanmıştı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
