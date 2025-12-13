Kayserispor ile Alanyaspor 19. randevuda

Kayserispor ile Alanyaspor; Süper Lig tarihinde 19. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor karşılaşacak. Sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak iki ekip, bugüne kadar 18 kez birbirine üstünlük kurabilmek için mücadele etti. Sarı kırmızılı ekip; oynanan 18 maçın 4'ünü kazanırken, Akdeniz temsilcisi Alanyaspor ise sahadan 11 kez galip ayrıldı. İki takım arasındaki 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Kayseri'de oynanan 9 maçta ise 3 kez Kayserispor, 4 kez Alanyaspor kazandı. 2 maç da berabere bitti. Bu maçlarda Kayserispor 10 gol atarken, Alanyaspor ise 11 gol kaydetti.

Kayserispor ile Alanyaspor, Süper Lig tarihinde 19. kez karşılaşacak. Müsabaka saat 17: 00'de başlayacak. - KAYSERİ