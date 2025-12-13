Haberler

Kayserispor ile Alanyaspor 19. randevuda

Kayserispor ile Alanyaspor 19. randevuda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor ve Alanyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya gelecek. Şu ana kadar 18 kez karşılaştıkları maçlarda Alanyaspor'un 11 galibiyeti bulunurken, Kayserispor 4 kez kazandı. Müsabaka saat 17:00'de başlayacak.

Kayserispor ile Alanyaspor; Süper Lig tarihinde 19. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor karşılaşacak. Sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak iki ekip, bugüne kadar 18 kez birbirine üstünlük kurabilmek için mücadele etti. Sarı kırmızılı ekip; oynanan 18 maçın 4'ünü kazanırken, Akdeniz temsilcisi Alanyaspor ise sahadan 11 kez galip ayrıldı. İki takım arasındaki 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Kayseri'de oynanan 9 maçta ise 3 kez Kayserispor, 4 kez Alanyaspor kazandı. 2 maç da berabere bitti. Bu maçlarda Kayserispor 10 gol atarken, Alanyaspor ise 11 gol kaydetti.

Kayserispor ile Alanyaspor, Süper Lig tarihinde 19. kez karşılaşacak. Müsabaka saat 17: 00'de başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
MHP'li Celal Adan, AK Partili vekili fırçaladı: Kimi döveceksiniz, oturun yerinize

MHP'li Celal Adan'ın AK Partili vekili kadın vekili fırçaladığı anlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti

Yok artık Arda! Adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Sadettin Saran talimatı verdi: Fenerbahçe'den Sörloth bombası

Saran talimatı verdi! Fenerbahçe bombayı patlatıyor
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma

Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
title