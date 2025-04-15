Kayserispor İç Sahada 5'te 5 Yaptı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sahasında oynadığı 5 maçta 5 galibiyet aldı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, sahasında oynadığı son 5 maçta puan kaybetmedi. Sarı kırmızılılar, iç sahada 15 puan hanesine yazdırırken kümede kalma adına önemli bir hamle yaptı. Kayserispor, sahasında Konyaspor, Göztepe, Başakşehir, Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarını kazanırken rakip ağlara 13 gol attı, kalesinde ise 3 gol gördü. Kayserispor'un sahasında oynadığı son 5 maç ve neticeleri şu şekilde:

Kayserispor-Konyaspor 3-2

Kayserispor-Göztepe 1-0

Kayserispor-Başakşehir 3-1

Kayserispor-Hatayspor 5-0

Kayserispor-Kasımpaşa 1-0 - KAYSERİ