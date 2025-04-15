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Kayserispor İç Sahada 5'te 5 Yaptı

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Süper Lig ekibi Kayserispor, sahasında oynadığı son 5 maçta galip gelerek kümede kalma adına önemli bir avantaj elde etti ve toplamda 15 puan topladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sahasında oynadığı 5 maçta 5 galibiyet aldı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, sahasında oynadığı son 5 maçta puan kaybetmedi. Sarı kırmızılılar, iç sahada 15 puan hanesine yazdırırken kümede kalma adına önemli bir hamle yaptı. Kayserispor, sahasında Konyaspor, Göztepe, Başakşehir, Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarını kazanırken rakip ağlara 13 gol attı, kalesinde ise 3 gol gördü. Kayserispor'un sahasında oynadığı son 5 maç ve neticeleri şu şekilde:

Kayserispor-Konyaspor 3-2

Kayserispor-Göztepe 1-0

Kayserispor-Başakşehir 3-1

Kayserispor-Hatayspor 5-0

Kayserispor-Kasımpaşa 1-0 - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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