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Kayserispor, Kayra ile sözleşme uzattı

Kayserispor, Kayra ile sözleşme uzattı
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Kayserispor, altyapıdan yetişen futbolcusu Kayra Cihan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Genç oyuncu geçen sezon 5 maçta 93 dakika süre aldı.

Kayserispor Kulübü; genç futbolcu Kayra Cihan ile sözleşme yeniledi.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Kulübümüzün altyapısından yetişen ve geleceğimizin önemli parçası olacağına inandığımız futbolcumuz Kayra Cihan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.

Kayra Cihan, geçen sezon sarı kırmızılı forma ile 1 Türkiye Kupası, 4 Süper Lig olmak üzere 5 maçta 93 dakika forma giydi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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