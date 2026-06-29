Kayserispor, Kayra ile sözleşme uzattı
Kayserispor, altyapıdan yetişen futbolcusu Kayra Cihan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Genç oyuncu geçen sezon 5 maçta 93 dakika süre aldı.
Kayserispor Kulübü; genç futbolcu Kayra Cihan ile sözleşme yeniledi.
Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Kulübümüzün altyapısından yetişen ve geleceğimizin önemli parçası olacağına inandığımız futbolcumuz Kayra Cihan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.
Kayra Cihan, geçen sezon sarı kırmızılı forma ile 1 Türkiye Kupası, 4 Süper Lig olmak üzere 5 maçta 93 dakika forma giydi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı