Kayserispor, Kayra ile sözleşme uzattı

Kayserispor Kulübü; genç futbolcu Kayra Cihan ile sözleşme yeniledi.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Kulübümüzün altyapısından yetişen ve geleceğimizin önemli parçası olacağına inandığımız futbolcumuz Kayra Cihan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.

Kayra Cihan, geçen sezon sarı kırmızılı forma ile 1 Türkiye Kupası, 4 Süper Lig olmak üzere 5 maçta 93 dakika forma giydi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı