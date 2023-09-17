Maç bitti, milletvekilleri birbirine girdi: Vekil misin mafya m?, sen git bakanın gelsin

Kayserispor ile Gaziantepspor arasında oynanan maçın ardından olaylar çıkarken, tartışmaya İYİ Parti ve MHP'li vekiller de dahil oldu. Gaziantepspor taraftarlarının güvenliğinin sağlanmadığını söyleyerek emniyet müdürünü kınayan İYİ Partili Mehmet Mustafa Gürban, "Kimse yoksa ben varım, gelin beni dövün." paylaşımı yaptı. MHP'li Baki Ersoy, "Buyur gel, nasıl gelirsen öyle uğurlanırsın." derken, Gürban ise, "Sen vekil misin, mafya mı? Sen git, bakanın gelsin." yanıtını verdi.

Olayların çıktığı Kayserispor- Gaziantepspor maçının ardından İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy sosyal medyada birbirine girdi. Gaziantepspor taraftarlarının güvenliğinin sağlanmadığını söyleyerek emniyet müdürünü kınayanİYİ Partili Mehmet Mustafa Gürban, "Kimse yoksa ben varım, gelin beni dövün." şeklinde paylaşım yaptı. MHP'li Baki Ersoy, "Buyur gel, nasıl gelirsen öyle uğurlanırsın." derken, Gürban ise, "Sen vekil misin, mafya mı? Sen git, bakanın gelsin." yanıtını verdi.

KAYSERİ'DE OLAYLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kayseri'de oynanan Mondihome Kayserispor-Gaziantep FK maçına çıkan olaylar damga vurdu. Kayserispor maçı 2-0 kazanırken, Gaziantep taraftarlarına maç öncesi taş atıldı. Maç sırasında da gerginlik devam etti. Taraftarlar birbirlerine yabancı cisim ve tribünlerdeki koltukları sökerek attı.

"GELİN BENİ DÖVÜN"

Maç sonrası paylaşım yapan İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Gaziantepspor taraftarlarının güvenliğinin sağlanmadığını iddia edip emniyet müdürüne tepki gösterdi. Gürban, "Gaziantepspor taraftarına bu tutumu niye? Sahipsiz diye mi? Kimse yoksa ben varım, gelin beni dövün" şeklinde paylaşım yaptı.

"NASIL GELİRSEN ÖYLE UĞURLANIRSIN"

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise Gürban'a,"Gaziantepspor Kulüp Başkanınız Memik Yılmaz ile görüşüyoruz. Sizin taraftarlarınızın attığı bozuk para gelerek yaralanan polis memurumuzu takip ediyoruz. Sen işine bak. Buyur gel, bizde nasıl gelirsen öyle öyle uğurlanırsın, onu da unutma" şeklinde yanıt verdi.

"SEN GİT, BAKANIN GELSİN"

Gürban ise Ersoy'a, "Sen vekil misin, mafya mı? Senden korkan senin gibi olsun. Sen git, bakanın gelsin. Millete küfür ettiniz, taşladınız. Sonra kendini savunanları copladınız" diye yazdı.