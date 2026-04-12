Kayserispor Fenerbahçe'ye yine yenildi
Kayserispor, sahasında Fenerbahçe'ye 0-4 mağlup olarak kazanamama serisini 6 maça çıkardı. Taraftarının önünde oynadığı maçta puansız kalan sarı kırmızılılar, son 6 karşılaşmada Fenerbahçe'yi yenemedi.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, sahasında şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe ile oynadığı müsabakayı 0-4 kaybetti. Taraftarı önünde oynadığı maçta hanesine 3 puan yazdırmayan sarı kırmızılılar, İstanbul ekibine karşı kazanamama serisini 6 maça çıkardı. Fenerbahçe ile sahasında oynadığı son 6 müsabakadan puansız ayrılan Kayserispor, geçen sezonki maçı da 6-2 kaybetmişti.
Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 6 müsabaka ve sonuçları şöyle:
Kayserispor-Fenerbahçe: 1-2
Kayserispor-Fenerbahçe: 0-4
Kayserispor-Fenerbahçe: 1-2
Kayserispor-Fenerbahçe: 3-4
Kayserispor-Fenerbahçe: 2-6
Kayserispor-Fenerbahçe: 0-4 - KAYSERİ