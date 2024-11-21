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Kayserispor-Fenerbahçe Maçını Direnç Tonusluoğlu Yönetecek

Kayserispor-Fenerbahçe Maçını Direnç Tonusluoğlu Yönetecek
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Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Maç 23 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda gerçekleşecek.

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Kayserispor- Fenerbahçe maçında Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemlerin isimlerini kamuoyu ile paylaştı. MHK, Cumartesi günü oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçını Direnç Tonusluoğlu'nun yönetmesine karar verdi. İzmir Bölgesi Süper Lig hakemi Direnç Tonusluoğlu'na bu maçta Samet Çiçek ve Murat Altan yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.

23 Kasım Cumartesi günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat 16: 00'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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