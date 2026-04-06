Zecorner Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Erling Moe yönetiminde pas ve baskı çalışmaları yapıldı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Erling Moe yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.
Sarı-kırmızılılar, mücadelenin hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kayserispor, 11 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Kaynak: AA / Murat Asil