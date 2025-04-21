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Kayserispor, Fenerbahçe ile Beraberliğin Ardından Taraftarla Buluştu

Kayserispor, Fenerbahçe ile Beraberliğin Ardından Taraftarla Buluştu
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Kayserispor, Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Kayseri'ye dönerken taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Futbolcular meşale ve tezahüratlarla karşılanırken, kaptan Gökhan Sazdağı da taraftarlarla 3'lü çektirdi.

İSTANBUL deplasmanında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Kayserispor kafilesi Erkilet Havalimanı'nda toplanan taraftarlar tarafından meşale ve tezahüratlarla karşılandı.

Kayserispor, Süper Ligin 32'nci haftasında İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaştı. Zorlu müsabakadan 3-3 berabere ayrılarak şampiyonluk yolunda rakibine büyük bir darbe vuran sarı-kırmızılı takım, havayolu ile Kayseri'ye geldi. Saat 00.45 sıralarında Kayseri'ye inen futbolcuları çok sayıda taraftar, meşale ve tezahüratlerle karşıladı. Kayserispor kaptanı Gökhan Sazdağı futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlara 3'lü çektirdi. Futbolcuları taşıyan otobüs daha sonra kulüp tesislerine hareket etti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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