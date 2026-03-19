Zecorner Kayserispor Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi: 'Bu 3 puan bizim için çok farklı'

ZECORNER Kayserispor, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Asbaşkan Rıza Erkut Yurdemi, maç sonrası yaptığı açıklamada, galibiyetin kritik bir eşik olduğunu ve taraftar desteğinin önemine vurgu yaptı.

Zecorner Kayserispor, Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla mağlup etti. Zecorner Kayserispor Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi, müsabakadan sonra yaptığı açıklamada, "Takımı sahada gördünüz. Kaçırdığımız çok pozisyon vardı. Daha gollü bir maç olabilirdi. Bu moral bizim için gerekliydi. Bu 3 puan bizim için çok farklı. Özellikle bu kritik yerlerde bulunan takım için daha da önemli. Fatih Karagümrük için söyleyecek bir şeyimiz yok. Onlar da ellerinden geleni yaptılar. Bizim için önemli bir maçtı, kazandık. Devamını getirmek istiyoruz. İnşallah İstanbul'dan da 3 puanla gelmek istiyoruz. Bu maç bizim için kritik bir eşikti. Bu eşiği aştık. Devamını da getireceğiz. Kimse güven noktasında tedirgin olmasın. Bizi destekleyin. Tribünleri daha da dolu görmek istiyoruz. Buna ihtiyacımız var. Burada herşey emekle, çabayla, ücretlerin ödenmesiyle olmuyor. Taraftarın desteği olmazsa olmazımız. Bugün güzel destek vardı, gelenlere teşekkür ediyoruz. Kayserispor camiasının Ramazan Bayramı'nın mübarek olmasını Cenab-ı Allah niyaz ediyorum" diye konuştu. Galibiyet primi hakkında gelen soruya asbaşkan Rıza Erkut Yurdemi, "Bizde kalsın" yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
