Kayserispor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti
Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 3 Mayıs Pazar günü sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erling Moe yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.
Kayserispor, yarın yapacağı idmanla Eyüpspor mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin