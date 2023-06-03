Kayserispor evinde Ankaragücü'ne mağlup oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Yukatel Kayserispor evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Maçta golü atan Kitsiou oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Yukatel Kayserispor evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
57. dakikada Gökhan'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topu önünde bulan Mane'nin bekletmeden vuruşunda kaleci Gökhan köşeye giden topun sahibi oldu.
65. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topu önünde bulan Ramazan'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.
76. dakikada Gökhan'ın sağ kanattan uzak direğe ortasında Mane'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
82. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya arkada direkte Kolovetsios'un kafayı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.
87. dakikada savunmanın arkasına atılan topla kaleci ile karşı karşıya kalan Ramazan'ın şutu kaleci Gökhan'dan döndü. Dönen topta Talha kafayı vurdu ancak savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Cihat Aydın xx, Murat Şener xx, Hüseyin Aylak xx
Kayserispor: Bilal x, Uzodimma x, Hosseini x, Attamah x, Kolovetsios xx (Talha dk. 84 ?), Gökhan x, Baran x (Berat dk. 79 x), Kemen xx, Mane x (İlhan dk. 79 x), Gavranovic x (Ramazan dk. 64 xx), Thiam x
Yedekler: Mehmet, Ethem, Ahmet, Mert, Muhammed, Arif
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Ankaragücü : Gökhan x, Malcuit xx, Atakan x, Mujakic xx, Kitsiou xx, Djokanovic xx, Taylan xx (Arda dk. 90 ?), Hanousek xx (Hasan Ali dk. 90 ?), Emre xx (Chatzigiovanis dk. 80 x), Milson xx (Diack dk. 66 x), Sowe xx
Yedekler: Bahadır, Beridze, Radakovic, Gökhan, Ferdi, Fıratcan
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Gol: Kitsiou (dk. 24) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Atakan (Ankaragücü) - KAYSERİ