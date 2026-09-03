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Kayserispor, Esenler Erokspor Maçı Hazırlıklarına Yarın Başlıyor

Kayserispor, Esenler Erokspor Maçı Hazırlıklarına Yarın Başlıyor
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1'NCİ Lig ekiplerinden Kayserispor, 6'ncı haftada deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.

1'NCİ Lig ekiplerinden Kayserispor, 6'ncı haftada deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.

1'inci ligde ilk 3 haftayı namağlup geçiren ve 4'üncü haftada sahasında konuk ettiği Bursaspor'a 2-1 mağlup olarak ilk mağlubiyetini alan Metro Holding Kayserispor, dün de ligin 5'inci haftasında karşılaştığı Fatih Karagümrük deplasmanında son dakikalarda kalesinde gördüğü golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımda oyunculara dünkü mücadele sonrası 1 gün izin verildi. İç Anadolu ekibi yarın kulüp tesislerinde toplanarak 7 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'de karşılaşacağı Esenler Erokspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.

Kayserispor, ilk 5 haftada 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak ligde 10 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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