Kayserispor Dış Sahada İlk Galibiyetini Aldı
Kayserispor, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek sezonun ilk deplasman galibiyetini elde etti ve puanını 12'ye çıkardı.
Kayserispor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada çıktığı maçlarda aradığı galibiyeti sonunda buldu. Sarı kırmızılı ekip, oynadığı son karşılaşmada Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek, sezonun ilk dış saha zaferine imza attı. Bu sonuçla Kayserispor moral depolarken, takımın yükselişe geçme umutları da arttı.
Müsabakaya 9 puan ile başlayan Kayserispor haftayı 12 puanla noktaladı. - KAYSERİ
