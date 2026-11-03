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Kayserispor deplasmanında 6-0 yenilen Muğlaspor, play-off hattında ağır yara aldı

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Kayserispor deplasmanında 6-0 yenilen Muğlaspor, play-off hattında ağır yara aldı
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Muğlaspor, Trendyol 1'inci Lig'de Kayserispor deplasmanında 6-0 yenilerek sahadan ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Manisa FK ve İstanbulspor galibiyetleriyle play-off hattına giren yeşil-beyazlılar, bu mağlubiyetle toplam 3'üncü yenilgisini aldı.

TRENDYOL 1'inci Lig'de üst üste Manisa FK (D) ve İstanbulspor maçlarını kazanıp play-off hattına giren Muğlaspor, Kayserispor deplasmanında dağıldı. Zirve mücadelesi veren rakibine 6-0 yenilen Muğlaspor şok bir mağlubiyet aldı. Maçın ilk devresini 3-0 geride tamamlayan yeşil-beyazlılar, ikinci yarıda da kalesinde 3 gol birden gördü. Muğlaspor bu yenilgi sonucu toplam 3'üncü mağlubiyetini elde etti, play-off hattında çıktı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak ise çok kötü bir gece geçirdiklerini belirtti.

Sonucun kendilerine yakışmadığını belirten Koşukavak, "Zor bir deplasmana geldik. Bu skor bize yakışmadı. Çünkü biz disiplinli bir takımdık. Bizim için çok kötü bir gece. Geçen hafta 5-0 kazanıp, bu hafta 6-0 kaybediyorsunuz. Ancak bu maçtan öğreneceğimiz çok şey var. Çok erken geriye düştük. Oyuna girmeye çalışırken çok bariz hatalar yaptık. İşin özeti ilk yarı 3 tane biz attık. İkinci yarı da 3 tane Kayserispor attı. Kayserispor'u tebrik ederim" dedi. Muğlaspor bu hafta evinde Esenler Erokspor'la oynayacak.

BAŞKAN KIYANÇ'TAN ÖRNEK HAREKET

Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç, 6-0 mağlup oldukları deplasman sonrası rakip Kayserispor soyunma odasına giderek futbolcuları tebrik etti ve başarı dileklerinde bulundu. Bu sezon iç sahada skor ne olursa olsun maçlardan sonra misafir takımların soyunma odasına giderek hayırlı yolculuklar dileyen Kıyanç, 6 gollü farklı yenilgi sonrasında bile rakibi tebrik ederek centilmenlik örneği sergiledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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