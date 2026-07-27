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Kayserispor, Rumen Orta Saha Marco Dulca'yı Kadrosuna Kattı

Kayserispor, Rumen Orta Saha Marco Dulca'yı Kadrosuna Kattı
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TFF 1. Lig ekibi Kayserispor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Romanya'nın Petrolul Ploiesti takımında forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Marco Dulca ile anlaşan sarı-kırmızılı ekip, Rumen futbolcuyu Kayseri'ye getirerek takıma kattı. Dulca, takımla idmanlara başladı. Kayserispor daha önce Mamadi Camara, Denis Radu ve Jemal Tabidze ile de anlaşmıştı.

Kayserispor'un anlaşmaya vardığı Rumen futbolcu Marco Dulca, kente gelerek takıma katıldı.

TFF 1. Lig takımlarından Kayserispor, bir yabancı transferi daha yaptı. Yeni sezonda başarılı olarak yeniden Süper Lig'e yükselmek isteyen sarı kırmızılılar, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Marco Dulca ile anlaştı. Son olarak Romanya'nın Petrolul Ploiesti forması giyen Marco Dulca, Kayseri'ye gelerek sarı kırmızılı takımla idmanlara çıkmaya başladı.

Kayserispor, yeni sezon için Mamadi Camara, Denis Radu ve Jemal Tabidze ile de anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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