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Kayserispor'dan Makarov açıklaması: "Makarov ile sözleşmemiz bitti, devam etmeyeceğiz"

Kayserispor'dan Makarov açıklaması: 'Makarov ile sözleşmemiz bitti, devam etmeyeceğiz'
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Kayserispor, futbolcu Denis Makarov’un sözleşme fesih bildiriminin hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, sözleşmenin 2025-2026 sezonu sonunda zaten sona erdiğini ve yeni sezonda devam ettirilmeyeceğini açıkladı. Kulüp, konunun hukuk birimince takip edildiğini ve haklarının FIFA nezdinde savunulacağını duyurdu.

Kayserispor Kulübü tarafından yapılan açıklama ile Denis Makarov ile ilgili transfer sürecine açıklık getirildi.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bazı mecralarda futbolcumuz Denis Makarov tarafından kulübümüze gönderilen sözleşme fesih bildirimiyle ilgili haberler yer almaktadır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, FIFA mevzuatı ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde futbolcunun kulübümüzle olan sözleşmesi 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte hukuken sona ermiş durumdadır. Bu nedenle, sona ermiş bir sözleşmenin 18 Haziran 2026 tarihinde feshedildiğine ilişkin bildirimin kulübümüz açısından hukuki bir sonuç doğurması mümkün değildir" denildi.

Açıklamanın devamında, "Yeni sezon sportif planlaması kapsamında futbolcuya, kulübümüz tarafından sözleşmesinin devam ettirilmeyeceği hususu daha önce bildirilmiştir. Bu çerçevede yapılan bildirimin hukuki bir gereklilikten ziyade farklı amaçlarla gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Kulübümüzün tüm hakları saklı olup, konu hukuk birimimiz tarafından takip edilmektedir. Kayserispor'un hak ve menfaatleri FIFA dahil olmak üzere tüm yetkili merciler nezdinde kararlılıkla savunulacaktır. Kamuoyunun, hukuki dayanaktan yoksun ve yanıltıcı değerlendirmelere itibar etmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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