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Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

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YENİ sezon hazırlıkları kapsamında 1'inci etap çalışmalarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde tamamlayan Kayserispor, kulüp tesislerinde 2'nci etap çalışmalarına devam ediyor.

YENİ sezon hazırlıkları kapsamında 1'inci etap çalışmalarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde tamamlayan Kayserispor, kulüp tesislerinde 2'nci etap çalışmalarına devam ediyor.

Kayserispor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girmişti. Sarı-kırmızılı ekip, 3 Temmuz'da başladığı 1'inci etap kamp çalışmalarını, 13 Temmuz'da İran U-23 takımı ile oynadığı ve sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldığı hazırlık karşılaşmasıyla tamamladı. İç Anadolu ekibinde futbolculara verilen 3 günlük iznin ardından 16 Temmuz'da 2'nci etap çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına Recep Mamur Tesisleri'nde bugün teknik direktör Atila Gerin yönetiminde devam ederken, yapılan antrenmanda futbolcular ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla sona erdi.

Kayserispor, 2'nci etap hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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