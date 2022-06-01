Kayserispor'da sürpriz son! Hikmet Karaman dönemi resmen sona erdi - Haberler

Kayserispor'da sürpriz son! Hikmet Karaman dönemi resmen sona erdi
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Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "31.05.2022 itibariyle sözleşmesi biten Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Bu sezon Süper Lig'de zaman zaman küme düşme tehlikesi yaşayan, Türkiye Kupası'nda finale kalma başarısı gösteren ancak kupayı Sivasspor'a kaptıran Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi sona erdi.
SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ
Kayserispor konuya ilişkin yaptığı açıklamada Hikmet Karaman'a teşekkür ederken, "31.05.2022 (dün) itibariyle sözleşmesi biten Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.
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