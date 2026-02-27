Haberler

Erling Moe: Savaşarak arzuladığımız skoru elde edeceğimizi düşünüyorum

Erling Moe: Savaşarak arzuladığımız skoru elde edeceğimizi düşünüyorum
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Teknik Direktör Erling Moe, takımın birlikteliği ve mücadelesi ile önlerindeki Gençlerbirliği maçında başarılı olacaklarını ifade etti. Oyuncularının kalpten oynamalarını isteyen Moe, önemli bir maça hazırlandıklarını belirtti.

ZECORNER Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, bugün yapılan antrenman öncesi, "Takım birlikteliğini ortaya koyarak ve mücadelemizi de sahaya koyarak, savaşarak arzuladığımız skoru elde edeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Zecorner Kayserispor Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. İdman öncesi açıklama yapan sarı kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Erling Moe, "Üç gün önce geldik. Geldiğimizden beri güzel çalışıyoruz. Burada gördüğümüz, hissettiğimiz güzel duygularla birlikte takımın da buna iyi cevap vermesi bende iyi duygular oluşturuyor. Önümüzde pazar günü oynayacağımız önemli bir maç var. Yarın da antrenmanımızı yapacağız. Ondan sonrasında Gençlerbirliği maçı için hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi orada göstermek istiyoruz. Bu maç için özellikle oyuncularımın kalpten oynamalarını ve bu forma için mücadele etmelerini, terletmelerini ve ellerinden gelen mücadeleyi göstermelerini istiyorum. Bunu yaparken bireysel olarak değil, takım halinde yapmamız çok önemli. Takımımdan da bu duyguyu sahaya yansıtmasını, birliktelikle mücadele etmesini ve sonucunda da arzuladığımız neticeyi almayı istiyorum. Tabi ki kolay değil, kolay olmayacaktır. Gençlerbirliği zor bir rakip ama bu takım birlikteliğini ortaya koyarak ve mücadelemizi de sahaya koyarak savaşarak arzuladığımız skoru elde edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu. Yeni transferlerle ilgili soruyu ise Moe, "Oyuncularla ilgili şimdi bir şey diyemem. Daha fazla gözlemleyeceğiz" diye yanıtladı.

CHALOV: ÖNÜMÜZDE ÇOK ÖNEMLİ MAÇ BİR MAÇ VAR

Sarı kırmızılı takımın Rusya uyruklu oyuncusu Fedar Chalov ise, "Önümüzde çok önemli bir maç var. Bizim adımıza artık her maç bir final maçı. Bu maçtan da 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Yolumuza da bu şekilde devam etmek istiyoruz" dedi. Sarı kırmızılılar yoğun kar yağışı altında gerçekleştirilen idmanda kondisyon çalışması ve taktik çalışması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı

Dünyayı tedirgin eden savaşta taraflardan birinden zeytin dalı geldi
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin

ABD'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi bugün terk edin
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenildi

Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenik düştü
Ünlü rapçi Kanye West'ten Filistin sorusuna skandal yanıt

Ünlü rapçiden skandal yanıt! Gazze soykırımını bakın neyle bir tuttu
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür

Özel duymasın! CHP'li Başkan'dan Bakan Kurum'a olay sözler