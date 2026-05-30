Benes, Kayseri'den ayrıldı

Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Slovak futbolcu Benes, sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrıldı. Attığı kritik gollerle dikkat çeken 29 yaşındaki oyuncu, taraftarın beğenisini kazandı.

Sezon başında Bundesliga ekibi 1. FC Union Berlin'den kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma katılan Slovak futbolcu Benes, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Kayseri'ye veda etti. 29 yaşındaki futbolcu, özellikle attığı kritik gollerle dikkat çekti. Benes, Süper Lig'de Kocaelispor, Antalyaspor (2), Çaykur Rizespor (2), Eyüpspor, Alanyaspor ve Konyaspor maçlarında fileleri havalandırarak takımına önemli katkılar sağladı. Özellikle Kocaelispor, Antalyaspor, Rizespor ve Eyüpspor karşılaşmalarında attığı goller, Kayserispor'un hanesine puan yazdıran kritik anlar olarak öne çıktı.

Benes, Kayseri kariyerinde taraftarın beğenisini kazanan oyuncular arasında yer aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
