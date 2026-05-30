Benes, Kayseri'den ayrıldı

Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Benes, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrıldı.

Sezon başında Bundesliga ekibi 1. FC Union Berlin'den kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma katılan Slovak futbolcu Benes, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Kayseri'ye veda etti. 29 yaşındaki futbolcu, özellikle attığı kritik gollerle dikkat çekti. Benes, Süper Lig'de Kocaelispor, Antalyaspor (2), Çaykur Rizespor (2), Eyüpspor, Alanyaspor ve Konyaspor maçlarında fileleri havalandırarak takımına önemli katkılar sağladı. Özellikle Kocaelispor, Antalyaspor, Rizespor ve Eyüpspor karşılaşmalarında attığı goller, Kayserispor'un hanesine puan yazdıran kritik anlar olarak öne çıktı.

Benes, Kayseri kariyerinde taraftarın beğenisini kazanan oyuncular arasında yer aldı.

