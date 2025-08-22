Kayserispor'da İmza Günü Coşkusu

Kayserispor'da İmza Günü Coşkusu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ve futbolcularıyla taraftar buluşması düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte, taraftarlar Gisdol ve futbolcularla fotoğraf çektirip formalarını imzalattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'da, teknik direktör Markus Gisdol ve 4 futbolcu, düzenlenen imza gününde taraftarlarla buluştu.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan KS Store'da düzenlenen etkinliğe, Gisdol'un yanı sıra Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, sportif direktör Muhammed Türkmen, futbolculardan Joao Mendes, Dorukhan Toköz, Aaron Opoku ve Burak Kapacak katıldı.

Etkinliğe katılan taraftarlar, futbolcular ve Gisdol'la hatıra fotoğrafı çektirip formalarını imzalattı.

İmza günü etkinliğinin 2 gün devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Spor
