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Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi devam etti

Demirören Haber Ajansı - İlyas Kaplan - Spor
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Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi devam etti

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31'inci haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Yukatel Kayserispor bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31'inci haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Yukatel Kayserispor bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Milli maç nedeniyle lige verilen arada Gençlerbirliği ile hazırlık maçı yapan sarı-kırmızılılar, bu müsabakadan sonra Fenerbahçe maçı hazırlıklarına hız verdi. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde bugün yapılan idmanda futbolcular taktik çalıştı. Milli takım kampında bulunan Mame Thiam, Mairo Gavranovic, Majid Hosseini ve Emre Demir Kayseri'ye gelerek takımla çalışmalara dahil oldu.


Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi devam etti

Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi devam etti

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Ahmet Çalık, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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