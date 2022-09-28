Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor'da Emrah takıma katıldı

Spor Haberleri

Kayserispor'da Emrah takıma katıldı

Yukatel Kayserispor'un sakatlıktan çıkan futbolcusu Emrah Başsan, takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Yukatel Kayserispor'un sakatlıktan çıkan futbolcusu Emrah Başsan, takımla birlikte çalışmalara katıldı. Emrah, Trabzonspor maçında kadroda olacak.

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor. Sarı kırmızılılar, Cumartesi günü oynanacak maça en iyi şekilde hazırlanıp taraftarı önünde 3 puanı almak istiyor.

Çalışmalarını Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde sürdüren sarı kırmızılı takımda Emrah Başsan da takıma katıldı. Sakatlığı geçen başarılı futbolcu, Cumartesi günkü maçın kadrosunda yer alacak. İlk 11'de olması beklenmeyen Emrah'ın yedekler arasında olacağı ve maçın gidişatına göre süre alacağı öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Emrah Başsan Trabzonspor Kayserispor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title