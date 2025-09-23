Haberler

Kayserispor'da Beşiktaş Maçında 8 Eksik

Kayserispor'da Beşiktaş Maçında 8 Eksik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, Beşiktaş ile oynayacağı erteleme maçında 8 futbolcusundan faydalanamayacak. Yeni transferler ve sakatlıklar nedeniyle eksik kadro, maçın sonucunu etkileyebilir.

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak erteleme maçında sarı kırmızılı takımdan 8 futbolcu, görev alamayacak.

Kayserispor ile Beşiktaş arasında 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak erteleme maçında sarı kırmızılı takım adına 8 futbolcu forma giyemeyecek. Ağustos ayında oynanması planlanan müsabaka tarihinden sonra transfer edilen Youssef Bennaser, Furkan Soyalp, Deniz Eren Dönmezer, Laszlo Benes ve German Onugkha statü gereği Beşiktaş'a karşı sahada olamayacak. Sakatlığı devam eden Majid Hosseini, Mendes ile Carlos Mane de, bu maçta Kayserispor forması giyemeyecek.

Ayrıca TFF'ye bildirilen 27 kişilik kadroda yer bulamayan Ali Karimi ve Yaw Ackah da, oynayamayacak isimler arasında bulunuyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği futbolcu için kampanya başlattılar

Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği futbolcu için kampanya başlattılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de aracı durdurulan Macron, Trump'ı aradı

ABD'de aracı durdurulan Macron, Trump'ı aradı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.