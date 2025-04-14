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Kayserispor'da Bahoken Sezonu Kapattı

Kayserispor'da Bahoken Sezonu Kapattı
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Kayserispor'un Kamerunlu golcüsü Stephane Bahoken, Kasımpaşa maçında sakatlanarak sağ ayak aşil tendonunu kopardı. 33 yaşındaki oyuncu, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'da, Kasımpaşa maçında sakatlanan Stephane Bahoken sezonu kapattı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a Stephane Bahoken'den kötü haber geldi. Ligin 31. haftasında dün oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan Kamerunlu golcü oyuncunun bugün çekilen MR sonucunda sağ ayak aşil tendonunun koptuğu öğrenildi. Bahoken, ilerleyen günlerde ameliyat olacak. Bahoken ligde kalan son 7 haftada forma giyemeyecek.

33 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile ligde 21 maça çıktı ve 5 gol atarken 2 asist yaptı. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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