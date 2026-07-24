Kayserispor’da ayrılık: Katongo ile yollar ayrıldı

Kayserispor, Jadel Chanda Katongo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da yeni sezon öncesi ayrılık yaşandı. Geçen sezon M.City takımından transfer edilen Zambiyalı oyuncu Jadel Chanda Katongo ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı forma ile 10 maçta forma giten Katongo 1 sarı kart gördü.

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Jadel Chanda Katongo arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi, tarafların karşılıklı mutabakatı doğrultusunda anlaşmalı olarak feshedilmiştir. Jadel Chanda Katongo'ya kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, futbol kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı