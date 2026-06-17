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Arif Kocaman Kayserispor'a veda etti

Arif Kocaman Kayserispor'a veda etti
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Kayserisporlu futbolcu Arif Kocaman, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı.

Kayserisporlu Arif Kocaman alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı fesih etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da ayrılık oldu. 2021-2022 sezonunda Sakaryaspor'dan transfer edilen Arif Kocaman, geride kalan sezon kiralık olarak Sakaryaspor'da forma giydi. Yeni sezon alacaklarının ödenmesi sebebiyle TFF'ye başvuran Arif Kocaman sözleşmesini tek taraflı fesih ederek sarı-kırmızılı takıma veda etti.

Arif Kocaman yaptığı paylaşımda, "Kayserispor'dan alacaklarımın ödenmemesi nedeniyle sözleşmemi tek taraflı fesih etmiş bulunuyorum. Bu büyük camianın bir parçası olmaktan guru duyuyorum. Bana gösterdiğini sevgi, destek ve inanç için sonsuz teşekkürler. Kayserispor'a ve büyük taraftarına gelecekteki tüm yolculuğunda başarılar dilerim. Her şey için teşekkürler Kayseri" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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