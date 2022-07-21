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Kayserispor'da 5 futbolcu oynamadı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor'da 5 futbolcu oynamadı

Kayserispor'un iki yabancısı Attamah ile Ackah, Alanyaspor maçında oynamadı.

Kayserispor'un iki yabancısı Attamah ile Ackah, Alanyaspor maçında oynamadı. İkili, düz koşu ile idmanı tamamladı.

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'da iki yabancı futbolcu Joseph Attamah ile Yaw Ackah, Alanyaspor ile oynanan Erciyes Cup maçında forma giymedi. Maçın oynandığı sahanın hemen yanındaki alanda düz koşu yapan iki futbolcu, sakatlıklarının geçmesi için gün sayıyor. Lig başlayana kadar hazır hale geleceği öğrenilen iki futbolcunun önümüzdeki günlerde oynanacak iki hazırlık maçında forma giyip giymeyeceği belli değil.

Öte yandan dün Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında Onur Bulut, Dimitrios Kolovetsios ve Mustafa Pektemek de forma giymeyenler arasında yer aldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Aytemiz Alanyaspor Joseph Attamah Kayserispor Spor Haberler

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