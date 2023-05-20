Kayserispor - Corendon Alanyaspor maçı: İlk yarı 2-0
Spor Haberleri
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor, Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor, Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada kaleci Runarsson'un uzun gönderdiği pasla topla buluşan Erencan'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
16. dakikada Fer'in savunmanın arkasına gönderdiği topla sağ çaprazda buluşan Erencan, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2
32. dakikada sol kanttan Kemen'in ortasında ceza sahası içerisinde topu göğsüyle yumuşatan Thiam'ın röveşatası direğin dibinden auta çıktı.
34. dakikada Efecan'ın sol kanata gönderdiği topla buluşan Doumbia'nın yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Cenk'te kaldı.
42. dakikada sağ kanatta topla buluşan Husseini'nin ceza sahası dışından sert şutu üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
44. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Efecan'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
45. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Cardoso'nun şutunda kaleci Runarsson, uzak direğe doğru giden topu kornere çelmeyi başardı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Yasin Kol xx, Esat Sancaktar xx, Mehmet Salih Mazlum xx
Kayserispor: Cenk x, Ramazan x, Hosseini xx, Kolovetsios x, Attamah x, Uzodimma x, Emrah x, Cardoso x, Kemen x, Mane x, Thiam xx
Yedekler: Bilal, Karimi, Gavranovic, İlhan, Baran, Ethem, Muhammed, Mensah, Arif, Ackah
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Alanyaspor: Runarsson xx, Candeias xx, Furkan xx, Feddal xx, Yusuf xx, Fer xx, Fatih xx, Doumbia xx, Efecan xx, Oğuz xx, Erencan xxx
Yedekler: Yusuf, Ahmet, Ümit, Eduardo, Cavaleiro, Koulouris, Pereira, Balkovec, Çağan, Lusamba
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Erencan (dk. 8, dk. 16) (Corendon Alanyaspor)
Sarı kart: Candeias (Corendon Alanyaspor) - KAYSERİ