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Kayserispor, Bursaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Kayserispor, Bursaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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1'inci Lig lideri Kayserispor, 4'üncü haftada sahasında Bursaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde başladı. Recep Mamur Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınma, pas, baskı, son vuruş ve çift kale maç yapıldı. Sarı-kırmızılı ekip, yarın akşam çalışmalarına devam edecek.

1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 4'üncü haftada sahasında konuk edeceği Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı.

1'inci Lig'de ilk 3 haftayı namağlup geçiren ve topladığı 9 puanla liderlik koltuğunda oturan Kayserispor, ligin 4'üncü haftasında 29 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, dün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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