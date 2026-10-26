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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve heyeti TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve heyeti TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti
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Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, Asbaşkan Tufan Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Uzun, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti. Kayserispor'dan yapılan açıklamada, nazik ev sahipliği ve misafirperverliklerinden dolayı Hacıosmanoğlu'na teşekkür edildi.

Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, Asbaşkan Tufan Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Uzun, TFF Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Nazik ev sahipliği ve misafirperverliklerinden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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