Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, ligde alınan her puanın kıymetli olduğunu belirterek, berabere kalmalarına rağmen sahalarında yenilmemekten memnun olduklarını söyledi. Çamlı, takımın kimlik kazandığını ve güzel yerlere geleceğini ifade etti.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı Alınan her puan kıymetli

İlyas KAPLANKAYSERİ(DHA) - Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, 'Lig zor bir maraton. Alınan her puan kıymetli. Berabere kaldık diye bir burukluk oluyor ama olsun, sahanızda yenilmemek de güzel' dedi.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Kayserispor, sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Başkan Ali Çamlı açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı ekibin sahaya koyduğu futbolun kimlik kazandığını söyleyen Çamlı, Teknik heyet ve tüm sporcuları yürekten tebrik ediyorum. Lig zor bir maraton. Alınan her puan kıymetli. Berabere kaldık diye bir burukluk oluyor ama olsun, sahanızda yenilmemek de güzel. Kıyasıya yarıştığınız takımla maç yapıyorsunuz. Benim sevindiğim durum, herhangi bir nahoş olay olmadan misafir ettiğimiz kardeş şehrimizin takımını ev sahipliğine yakışır bir duruşla buradan uğurlamak en çok istediğim şeydi. Allah'a şükür bir sıkıntı olmadan maç bitti, berabere, kardeş kardeşe. Her iki takım da futbolu çirkinleştirmeden seyirciye güzel futbol seyrettirmeye gayret gösterdi. Her iki takımı da tebrik ediyorum diye konuştu.

Kayserispor'un ligde güzel yerlerde olacağını belirten Çamlı, Bundan sonraki maçlarda hem Adana Demirspor'a, hem de Kayserispor'a yürekten başarılar diliyorum. Kayserispor iyi yolda. İnşallah daha iyisi olacak. Şehir kenetlenmeye, takımına sahip çıkmaya devam etsin. Seyirci gelmeye devam etsin. Bu takım güzel şeyler başaracak? şeklinde konuştu.

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