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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: "Bu saatten sonra takımın başarısı için herkes gayret göstermeli"

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Bellona Kayserispor, Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Kulüp Başkanı Ali Çamlı, taraftarlara güvenmeleri yönünde çağrıda bulunarak, takımın ilerleyen süreçte daha iyi sonuçlar alacağına inandığını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpsporla 2-2 berabere kalan Bellona Kayserispor'da kulüp başkanı Ali Çamlı, "Bu saatten sonra takımın başarısı için herkes bir gayret içerisine düşecek." dedi.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Çamlı, olağanüstü genel kurulda yeniden başkan seçilmesinden dolayı hayırlı olsun dileklerini ileten gazetecilere teşekkür etti.

Ali Çamlı, 2-0 geriden gelerek maçı 2-2 yapan sarı-kırmızılı ekibin ligde her şeyi yapabileceğini gösterdiğini söyledi.

Taraftarlardan takıma güvenmeye devam etmelerini isteyen Çamlı, şunları kaydetti:

"Bu takım ilerleyen dönemlerde çok daha iyi şeyler yapacak. Önemli olan Kayserispor. Bugün kongrede benim veya başkasının başkan olmasının çok önemi yok. Şehrimizin değerli isimleri ve simaları devam etmemiz gerektiğini uygun gördüler. Biz bu dönemde devam edeceğiz. Kaçmak yok. Hepimiz bu şehirde nefes alıyoruz, bu şehirde yaşıyoruz. Dedikodularla birbirimizi yıpratmaktansa gelin hepimiz Kayseri şehrinin hizmetinde olalım. Bu görevi Allah yüzümüzün akıyla yapmayı nasip eylesin. Bu saatten sonra polemiklere kulağımız tıkalı. Bu saatten sonra takımın başarısı için herkes bir gayret içerisine düşecek."

Ali Çamlı, sosyal medyada kendisi hakkında kötü yorumlarda bulunup, küfür edenlere de tepki gösterdi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Spor

Kayserispor Ali Çamlı Politika Eyüpspor kayseri Bellona Futbol Spor

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