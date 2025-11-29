Kayserispor Başkanı Açıkalın: Galibiyetlerin Devamı Gelecek

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Rizespor maçı sonrasında yaptığı açıklamada galibiyetlerin devamının geleceğini söyledi.

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşan ve müsabakayı 1-0 kazanan Kayserispor'da moraller yükseldi. Sezonda ilk deplasman galibiyetine imza atan sarı kırmızılı takımda Başkan Nurettin Açıkalın, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Maç sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Nurettin Açıkalın, "Kazanmaya ihtiyacımız vardı ve galibiyet için Rize'ye gelmiştik. Takımımız iyi mücadele etti ve galibiyeti aldı. Tribüne destek veren taraftarlarımıza, saha içerisinde mücadele eden futbolcularımıza teşekkür ediyorum ve hepsini tebrik ediyorum. Bugün bir galibiyet aldık. Bunun devamını getirmek istiyoruz" dedi.

Başkan Açıkalın, "Hafta içi kupa müsabakası oynayacağız sonrasında yine zorlu bir lig maçımız olacak. Hem kupada hem de ligde kazanmak istiyoruz. Umarım galibiyetlerin devamı gelecektir" açıklamasında bulundu. - KAYSERİ