Haberler

Kayserispor Başkanı Açıkalın: Galibiyetlerin Devamı Gelecek

Kayserispor Başkanı Açıkalın: Galibiyetlerin Devamı Gelecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor, Rizespor'u 1-0 yenerek sezondaki ilk deplasman galibiyetini aldı. Başkan Nurettin Açıkalın, galibiyetin ardından takımın mücadele ruhunu övdü ve daha fazla başarı beklediklerini belirtti.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Rizespor maçı sonrasında yaptığı açıklamada galibiyetlerin devamının geleceğini söyledi.

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşan ve müsabakayı 1-0 kazanan Kayserispor'da moraller yükseldi. Sezonda ilk deplasman galibiyetine imza atan sarı kırmızılı takımda Başkan Nurettin Açıkalın, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Maç sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Nurettin Açıkalın, "Kazanmaya ihtiyacımız vardı ve galibiyet için Rize'ye gelmiştik. Takımımız iyi mücadele etti ve galibiyeti aldı. Tribüne destek veren taraftarlarımıza, saha içerisinde mücadele eden futbolcularımıza teşekkür ediyorum ve hepsini tebrik ediyorum. Bugün bir galibiyet aldık. Bunun devamını getirmek istiyoruz" dedi.

Başkan Açıkalın, "Hafta içi kupa müsabakası oynayacağız sonrasında yine zorlu bir lig maçımız olacak. Hem kupada hem de ligde kazanmak istiyoruz. Umarım galibiyetlerin devamı gelecektir" açıklamasında bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye'de kararlılık vurgusu
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Patlamanın ardından Erzurum'da doğal gaz sızıntısı paniği

Patlamanın ardından o kentte doğal gaz sızıntısı paniği
Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı

Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Çocuk gibi ağladı
Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış

Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
Patlamanın ardından Erzurum'da doğal gaz sızıntısı paniği

Patlamanın ardından o kentte doğal gaz sızıntısı paniği
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Mesut Barzani'den Cizre ziyareti! Dikkat çeken sözler

Mesut Barzani'den Cizre ziyareti! Dikkat çeken sözler
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Galatasaray taraftarına 'oh' çektiren, Fenerbahçe taraftarını korkutan istatistik

Galatasaraylılara 'oh' çektiren, Fenerbahçelileri korkutan istatistik
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.