Kayserispor Başakşehir maçını Batuhan Kolak yönetecek
Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Kayserispor ile Başakşehir arasındaki maçı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Maç 24 Ocak 2026 Cumartesi günü 14.30'da başlayacak.

Kayserispor ile Başakşehir arasında oynanacak Süper Lig maçını hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan görevlendirmelere göre cumartesi günü Kayserispor ile Başakşehir arasında oynanacak maçı Antalya Bölgesi Hakemi Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın bu maçta Murat Tuğberk Curbay ve Hüseyin Aylak yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak da Ömer Faruk Gültekin görev üstlenecek.

24 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak olan Kayserispor ile Başakşehir maçı 14.30'da başlayacak. - KAYSERİ

