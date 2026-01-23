Kayserispor Başakşehir maçını Batuhan Kolak yönetecek

Kayserispor ile Başakşehir arasında oynanacak Süper Lig maçını hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan görevlendirmelere göre cumartesi günü Kayserispor ile Başakşehir arasında oynanacak maçı Antalya Bölgesi Hakemi Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın bu maçta Murat Tuğberk Curbay ve Hüseyin Aylak yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak da Ömer Faruk Gültekin görev üstlenecek.

24 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak olan Kayserispor ile Başakşehir maçı 14.30'da başlayacak. - KAYSERİ