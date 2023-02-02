Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor, Başakşehir'i tek golle geçti

Spor Haberleri

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren turuncu-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düştü.

Kayserispor ile Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında RHG EnerTürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip, 1-0 kazandı.

KAYSERİSPOR, BAŞAKŞEHİR'E GEÇİT VERMEDİ

Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 49. dakikada Ali Karimi kaydetti. Başakşehir'de Mesut Özil maça ilk 11'de başlarken yeni transferler Caner Erkin ve Karzev mücadelenin son bölümünde oyuna dahil oldu.

SERİ SONA ERDİ

Başakşehir'i karşıladığı son 3 maçı gol yemeden kazanan Kayserispor, puanını 32'ye yükseltti. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Başakşehir, 40 puanda kaldı.

Haberler.com - Spor

Kayserispor Başakşehir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title