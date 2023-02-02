Kayserispor, Başakşehir'i tek golle geçti
Spor Haberleri
Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren turuncu-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düştü.
Kayserispor ile Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında RHG EnerTürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip, 1-0 kazandı.
KAYSERİSPOR, BAŞAKŞEHİR'E GEÇİT VERMEDİ
Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 49. dakikada Ali Karimi kaydetti. Başakşehir'de Mesut Özil maça ilk 11'de başlarken yeni transferler Caner Erkin ve Karzev mücadelenin son bölümünde oyuna dahil oldu.
SERİ SONA ERDİ
Başakşehir'i karşıladığı son 3 maçı gol yemeden kazanan Kayserispor, puanını 32'ye yükseltti. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Başakşehir, 40 puanda kaldı.
Haberler.com - Spor