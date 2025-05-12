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Kayserispor, Antalyaspor'u 3-1 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Kayserispor, Antalyaspor'u 3-1 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı
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Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor, Antalyaspor'u sahasında 3-1 yenerek ligde kalma hedefinde önemli bir adım attı. Teknik direktörler Jakirovic ve Belözoğlu, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

SÜPER Lig'in 35'inci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-1 yendi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ile Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, "Öncelikli olarak oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Bugün çok iyi bir oyun ortaya koydular. Sahada çok iyi mücadele ettiler ve çok önemli bir 3 puanı bugün hanemize kazandırdık. Maç boyunca iyi oynadığımızı söyleyebilirim ama özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Daha fazla gol pozisyonuna girdik ve ana hedefimiz olan ligde kalma konusunda çok önemli bir adım attık. Dolayısıyla bugünkü galibiyetten dolayı tatmin olduk" diye konuştu.

Gelecek hafta oynanacak Galatasaray - Kayserispor maçında her iki takımın da 1'er puan alması durumunda Galatasaray'ın şampiyon, Kayserispor'un ise ligde kalmayı garantileyeceğinin sorulması üzerine Jakirovic, "En iyi seçenek 1 puan almak. Onlar için de bizim için de. Göreceğiz. Galatasaray çok büyük bir favori ve bildiğiniz gibi şampiyonluk için mücadele ediyorlar" yanıtını verdi.

EMRE BELÖZOĞLU: DEPLASMAN ADINA KÖTÜ BİR PERFORMANS

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise, "Bizim adımıza sezonun başından beri olan net deplasman performanslarının biri oldu. Bunu değiştirmek için net inanın hem ekip hem oyuncular çok çalışıyoruz. Ama bu değişecekmiş gibi görünmüyor. Ligin sonuna geldik. Önemli iş yaptı bence takım, 43 puan. Çok değerli iç saha galibiyetleri, bizi şu an rahat konuma getirdi. Bundan dolayı oyuncularımın emeklerine her zaman teşekkür ettim. Ama deplasman gece, iç saha gündüz. Bu kadar iki tane farklı görüntü bizi zaten 40'lı puanların üstüne ancak bu kadar çıkartabildi. İnanın çok çalıştığımızı söyleyebilirim. Yine bence deplasman adına çok kötü bir performans. Üzgün olduğumu söylüyorum. Bunun da değişeceğini düşünmüyorum. Önümüzde iki tane maçımız var iç saha. İki maçı da kazanma planı yapacağız. Bir tane deplasmanımız var. Çok bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum takımımızdan. Özellikle de deplasmanda" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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