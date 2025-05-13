Kayserispor, Antalyaspor Galibiyle Süper Lig'de Kalmayı Garantiledi

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor ; sahasında kazandığı Antalyaspor maçı sonrasında ligde kalmayı matematiksel olarak garantiledi.

Süper Lig'de bu sezon sıkıntılı günler geçiren Kayserispor ; küme düşen takımlar arasından sıyrılıp hedefine ulaşmayı başardı. Sarı kırmızılılar; son 4 takım arasından uzaklaşarak sezonun tamamlanmasına 3 hafta kala 44 puana ulaştı. Antalyaspor galibiyeti ile matematiksel olarak gelecek sezon da Süper Lig'de mücadele etme hakkını kazanan Kayserispor, bu hafta deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Sonrasında sahasında Bodrumspor'u misafir edecek olan sarı kırmızılı ekip, sezonu Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçla noktalayacak. - KAYSERİ