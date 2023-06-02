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Kayserispor Ankaragücü maçını Cihan Aydın yönetecek

Kayserispor Ankaragücü maçını Cihan Aydın yönetecek

Spor Haberleri

Yukatel Kayserispor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak olan Süper Lig müsabakasını Bursa Bölgesinden hakem Cihan Aydın yönetecek.

Yukatel Kayserispor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak olan Süper Lig müsabakasını Bursa Bölgesinden hakem Cihan Aydın yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Yukatel Kayserispor ile MKE Ankaragücü yarın Kayseri'de karşı karşıya gelecek. Zorlu 90 dakikayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem olarak belirlenen Cihan Aydın ile birlikte Murat Şener ve Hüseyin Aylak yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Mert Güzenge oldu.

3 Haziran Cumartesi günü RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile MKE Ankaragücü maçı saat 19.00'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü Kayserispor Cihan Aydın Spor Haberler

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