Kayserispor'da ayrılık

Kayserispor Kulübü, sezona alt yapı sorumlusu olarak başlayan antrenör Alper Kelkitli ile yeni sezonda çalışmama kararı aldı.

Kayserispor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gençlik Gelişim Programı Teknik Sorumlusu Alper Kelkitli ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı